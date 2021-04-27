Avrupa Şampiyonasına (EURO 2020) sayılı günler kala, UEFA Milli Takımlar Komitesi'nden kadro sayıları için UEFA'ya teklif yapıldı. Komite, korona virüs salgınının ortaya çıkardığı sorunları göz önüne alınarak, Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadro yerine 26 kişilik oyuncu grubunun belirlenmesini tavsiye etti.
EURO 2020 için 'kadro' talebi!
Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen EURO 2020, bu yıl haziran ayında başlayacak. Milli Takımlar Komitesi, Avrupa Şampiyonası için kadro sayılarının arttırılmasını talep etti.
Avrupa Şampiyonasına (EURO 2020) sayılı günler kala, UEFA Milli Takımlar Komitesi'nden kadro sayıları için UEFA'ya teklif yapıldı. Komite, korona virüs salgınının ortaya çıkardığı sorunları göz önüne alınarak, Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadro yerine 26 kişilik oyuncu grubunun belirlenmesini tavsiye etti.