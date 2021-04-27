Haberler Avrupa’dan Futbol EURO 2020 için 'kadro' talebi!

için 'kadro' talebi!

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen , bu yıl haziran ayında başlayacak. , için kadro sayılarının arttırılmasını talep etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:22
EURO 2020 için 'kadro' talebi!
, için takım kadrolarının 23 oyuncudan 26'ya çıkarılmasını tavsiye etti.

Avrupa Şampiyonasına () sayılı günler kala, 'nden kadro sayıları için UEFA'ya teklif yapıldı. Komite, korona virüs salgınının ortaya çıkardığı sorunları göz önüne alınarak, Avrupa Şampiyonası'nda 23 kişilik kadro yerine 26 kişilik oyuncu grubunun belirlenmesini tavsiye etti.
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