Standard Liegeli futbolcu Semih Altıkulaç Mesut Özil'i örnek alıyor

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Semih, çok iyi çalıştıklarını ve çok faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Orta sahada görev yapan ve sol ayağını kullanan genç futbolcu, "19 yaşındayım ve şu an Belçika'da Standart Liege takımının formasını giyiyorum. Olympique Lyon'dan Standard Liege'e 1 yıl önce transfer oldum." dedi.

Kendini geliştirmek için mevkisinde oynayan önemli isimleri yakından takip ettiğini aktaran Semih Altıkulaç, kariyerinde örnek aldığı isimlerin Mesut Özil ile İtalyan oyuncu Marco Veratti olduğunu dile getirdi.

Hedefinin önce Ümit Milli Takım, ardından da A Milli Takım forması giymek olduğunu açıklayan Semih Altıkulaç, "Milli takım yetkilileri bir maçta beni gördüler ve davet ettiler. Milli takımı temsil etmek çok büyük bir gurur. Tabii ki hedefim A Milli Takım. A Milli Takım'da oynamak ailem ve benim için çok büyük bir gurur olur. Çok istiyorum. Çalışacağız ve göreceğiz. İnşallah hayırlısı olur." şeklinde konuştu.

"STANDARD LIEGE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İkiz kardeşi Melih Altıkulaç ile birlikte Olympique Lyon altyapısında 3 yıl futbol oynadığını dile getiren Semih, "Lyon'da çok iyi bir dönem geçirdim ve 3 yıl kaldım. Sonrasında Standart Liege'in transfer teklifi oldu ve bu kulübe imza attım. A takımla idmanlarımı yapıyor, ikinci takımla maçlara çıkıyorum. Her şey çok iyi geçiyor. Daha 1 yıl olmadı, sadece 8 aydır oradayım. Standard Liege'de olduğum için mutluyum. " değerlendirmesinde bulundu.

Fransız ekibi Olympique Lyon'da daha çok tekniğe dayalı bir futbol oynanırken, Belçika'da fizik gücün ön planda olduğunun altını çizen Semih, "Belçika Ligi'nde çok teknik bir oyun yok. Daha sert oynuyorlar, daha çok koşmaya dayalı. Belçika'da fizik gücü ön planda. Lyon'da daha teknik bir oyun oynanıyor. Türkiye ile kıyaslarsak, Belçika'da Türkiye ligine benzer sertlikte bir futbol oynanıyor." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA LİGİ BANA ÇOK UYGUN"

Semih Altıkulaç, kariyer hedefleriyle ilgili soruya, "İspanya Ligi'ni çok seviyorum. Teknik bir oyuncuyum ve orada da tekniğin ön planda olduğu bir oyun oynanıyor. İspanya Ligi bana çok uygun. Göreceğiz inşallah. Tabii ki Türkiye Ligi'de çok iyi." yanıtını verdi.

Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Semih, "Süper Lig'de iyi maçlar oluyor. Bu ligi gerçekten seviyorum. Süper Lig'de beğendiğim oyuncuları Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray'da Arda Turan ve Beşiktaş'ta Vida olarak söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.