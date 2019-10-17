Borussia Dortmund Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro'nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun uluslararası tecrübeye sahip olduğunu ve bir çok mevkide oynayabileceğini ifade ederek, Guerreiro'nun takımda da büyük saygı gördüğünü kaydetti.
2016'da Borussia Dortmund'a transfer olan Guerreiro, Bundesliga'da oynadığı 61 maçta 10 gol attı.
- 17.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
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Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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