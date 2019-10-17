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17 Ekim 2019, Perşembe
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Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı

Borussia Dortmund Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı

(Bundesliga) takımlarından , Portekizli futbolcu 'nun sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı.

Portekizli futbolcu , 2023'e kadar 'da forma giyecek

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro'nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun uluslararası tecrübeye sahip olduğunu ve bir çok mevkide oynayabileceğini ifade ederek, Guerreiro'nun takımda da büyük saygı gördüğünü kaydetti.

2016'da Borussia Dortmund'a transfer olan Guerreiro, Bundesliga'da oynadığı 61 maçta 10 gol attı.

  1. 17.10.2019
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