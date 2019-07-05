Derby County Phillip Cocu ile anlaştığını resmen duyurdu

Championship ekiplerinden Derby County, Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve Hollandalı teknik adam ve ekibinin sezon öncesi hazırlık kampı için Florida'ya geldikleri duyuruldu.

Cocu, yaptığı açıklamada yeni görevinden ötürü mutlu olduğunu belirtirken, "Takımla tanışmak ve taraftarımızla yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'nin başında başlamış ancak kötü gidişat nedeniyle 11. haftada görevinden alınmıştı.