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05 Temmuz 2019, Cuma
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ile anlaştığını resmen duyurdu

Derby County Phillip Cocu ile anlaştığını resmen duyurdu

ekiplerinden , geçen sezon 10 hafta 'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan ile anlaştığını açıkladı.

Championship ekiplerinden Derby County, 'nin başına geçen 'dan boşalan teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve Hollandalı teknik adam ve ekibinin sezon öncesi hazırlık kampı için Florida'ya geldikleri duyuruldu.

Cocu, yaptığı açıklamada yeni görevinden ötürü mutlu olduğunu belirtirken, "Takımla tanışmak ve taraftarımızla yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezona 'nin başında başlamış ancak kötü gidişat nedeniyle 11. haftada görevinden alınmıştı.

  1. 05.07.2019
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