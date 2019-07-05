Derby County Phillip Cocu ile anlaştığını resmen duyurdu
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, geçen sezon 10 hafta Fenerbahçe'yi çalıştıran ve beklentileri karşılayamayan Phillip Cocu ile anlaştığını açıkladı.
Championship ekiplerinden Derby County, Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Phillip Cocu'yu getirdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve Hollandalı teknik adam ve ekibinin sezon öncesi hazırlık kampı için Florida'ya geldikleri duyuruldu.
Cocu, yaptığı açıklamada yeni görevinden ötürü mutlu olduğunu belirtirken, "Takımla tanışmak ve taraftarımızla yeni bir maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'nin başında başlamış ancak kötü gidişat nedeniyle 11. haftada görevinden alınmıştı.
?? Eredivisie x7— Derby County (@dcfcofficial) 5 Temmuz 2019
?? Johan Cruyff Shield x4
?? KNVB Cup x3
?? La Liga x1 #WelkomCocu
- 05.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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