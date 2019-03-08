FIFA'dan Chelsea'ye ret
08 Mart 2019, Cuma
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'dan 'ye ret

FIFA'dan Chelsea'ye ret

'in dev takımı , 18 yaşından küçük oyuncuların transferinde usulsüzlük yapıldıığı gerekçesiyle tarafından 2 dönem yasağı getirmişti. Bu karara itiraz eden ekibi aradığı karşılığı bulamadı.

Uluslararası Birliği (), kuralları ihlal gerekçesiyle iki dönem yasağı koyduğu ekiplerinden 'nin, cezanın ertelenmesi talebini reddetti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın temyiz aşamasında olması nedeniyle, ertelenmesine yönelik Chelsea'den gelen talebin kabul edilmediği belirtildi.

İngiltere temsilcisi, istediği takdirde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak, cezaya itiraz edebilecek.

Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle geçen ay FIFA tarafından iki dönem transferden men cezasına çarptırılmıştı. FIFA, 'in sahibi olduğu ekibine 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonuna ise 510 bin frangı para cezası da vermişti.


NELER OLMUŞTU?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz temsilcisi Chelsea'ye transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiliz temsilcisi Chelsea'ye transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 19:07
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