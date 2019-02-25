Alba Barcelona ile nikah tazeliyor
Manchester United'ın transfer listesinde en tepede yer alan Jordi Alba, Barcelona'nın yeni sözleşme teklifini kabul edecek.
Barcelona ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Jordi Alba ile Manchester United ciddi anlamda ilgileniyordu. Transferde büyük aşama kaydeden İngiltere devi, Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu'nun şahsen devreye girmesiyle takımında kalacak. İki takım arasındaki görüşmeler geçtiğimiz hafta hız kazanmıştı. Katalan ekibinin başkanı Bartome yıldız oyuncusunu bırakmak istemeyince transfer çıkmaza girdi.
2024'e KADAR BARÇA'DA
Her fırsatta kariyerini Barcelona'da sonlandırmak istediğini söyleyen Jordi Alba, takımıyla 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak.
2012 yılında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan İspanyol sol bek, 4 La Liga şampiyonluğu ve 1 kez deŞampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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