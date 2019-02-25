Alba Barcelona ile nikah tazeliyor

Barcelona ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Jordi Alba ile Manchester United ciddi anlamda ilgileniyordu. Transferde büyük aşama kaydeden İngiltere devi, Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu'nun şahsen devreye girmesiyle takımında kalacak. İki takım arasındaki görüşmeler geçtiğimiz hafta hız kazanmıştı. Katalan ekibinin başkanı Bartome yıldız oyuncusunu bırakmak istemeyince transfer çıkmaza girdi.



2024'e KADAR BARÇA'DA

Her fırsatta kariyerini Barcelona'da sonlandırmak istediğini söyleyen Jordi Alba, takımıyla 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak.

2012 yılında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan İspanyol sol bek, 4 La Liga şampiyonluğu ve 1 kez deŞampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.