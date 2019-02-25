Alba Barcelona ile nikah tazeliyor
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Alba ile nikah tazeliyor

Alba Barcelona ile nikah tazeliyor

'ın listesinde en tepede yer alan , 'nın yeni sözleşme teklifini kabul edecek.

ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan ile ciddi anlamda ilgileniyordu. Transferde büyük aşama kaydeden devi, Barcelona başkanı 'nun şahsen devreye girmesiyle takımında kalacak. İki takım arasındaki görüşmeler geçtiğimiz hafta hız kazanmıştı. Katalan ekibinin başkanı Bartome yıldız oyuncusunu bırakmak istemeyince çıkmaza girdi.

2024'e KADAR BARÇA'DA
Her fırsatta kariyerini Barcelona'da sonlandırmak istediğini söyleyen Jordi Alba, takımıyla 2020 yılında bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak.
2012 yılında 'dan Barcelona'ya transfer olan İspanyol sol bek, 4 şampiyonluğu ve 1 kez deŞampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini yaşadı.

  1. 25.02.2019
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