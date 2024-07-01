Şampiyon Dragon Flame

At yarışçılığının 'Derbi'si Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in bindiği Dragon Flame isimli İngiliz safkanı ile kazandı. Emrah Agun'un sahibi olduğu safkan 2 bin 400 metreyi 2.28.36 ile önde bitirdi. Yarışta Selim Kaya ile start alan Zızka ikinci, Borrego ile start alan Mehmet Sadi Çelik üçüncü, Son Of Cooger ile koşuya katılan Ahmet Çelik de dördüncü oldu, Wolf Seyfo da jokey Ercan Çankaya ile koşuyu beşinci olarak tamamladı.

ÖDÜL 24 MİLYON 848 BİN TL

98. Gazi Koşusu'nda bu yıl yarış ikramiyesi, yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 24.848.000 TL. ikramiye dağıtıldı. Yarışı ikincilikle tamamlayan Zızka 5.400.000 TL., koşuda üçüncü olan Borrego 2.700.000 TL., yarışı dördüncülükle tamamlayan Sonf Of Cooger 1.350.000 TL. koşuda beşinciliği elde eden Wolf Seyfo da Gazi Koşusu'nda 675 bin liralık ödülün sahibi oldular.

KUPAYI GİZLİGİDER VERDİ

98 . Gazi Koşusu'nda kazanan safkanın sahibi Emrah Agun'a kupasını Tarım Orman Bakan yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider verdi. Jokey Akın Sözen "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen diğer bütün jokey arkadaşlarım da inşallah bu duyguya erişirler. Buraya kadar gelip Gazi Koşusu'nu izleyen tüm yarışseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

GAZİ GALASI'NDA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Yılın en önemli atçılık organizasyonu olan Gazi Koşusu adına düzenlenen Gala Cuma akşamı gerçekleştirildi. Yarış camiasının paydaşları, sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleriyle 98. Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda bir araya geldi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın açılış konuşmasından sonra başlayan gece; kokteyl, konser ve sahne şovlarıyla renkli anlara sahne oldu. Gecenin kapanışında ise ünlü sanatçı Funda Arar sahne alarak konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

TRİBÜNLER HINCA HINÇ DOLDU

Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullu yarışseverler 98. Gazi Koşusu'nu yerinde izlemek için Veliefendi Hipodromu'na adeta akın ettiler. Hem güzel vakit geçirmek hem de yarışları takip etmek için yaklaşık 50 bin kişi Veliefendi'ye gitti. Yarışlara olan aşırı ilgi Türkiye Jokey Kulübü yönetimini de mutlu etti.

PİKNİK ALANLARI DA BOŞ KALMADI

Yarış öncesi binlerce kişi Veliefendi'de bulunan mesire yerlerine giderek gönüllerince bir gün geçirdi. Yarış saati büyük bir heyecanla beklenirken, tahminler yapıldı. Çocuklar da aralarında toplanarak oyunlar oynamayı ihmal etmediler. Bu arada Veliefendi Hipodromu'na gelen yarışseverlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

KADIN BİNİCİLER KOŞUSU LİTTLE FRANKEL'IN OLDU

Kadın Biniciler adına 1600 metre çim pistte düzenlenen koşu adeta nefesleri kesti. Kadın binicilerin birincilik mücadelesi yarışseverler tarafından takdirle karşılanırken, birinciliğe Zülfiye Bulut'un bindiği Little Frankel uzandı. İkinciliğe Kral Çıplak jokeyi Damla Atasoy ile uzanırken, koşunun üçüncülüğünü de Kaiho jokeyi Diana Danisenko ile kazandı.

AKIN SÖZEN İLK KEZ KAZANDI...

"2005 yılından beri Gazi Koşusu'na katılıyorum. İlk birinciliğim, çok mutluyum. Bu birinciliği sevgili eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum."

HALİÇ KOŞUSU'NU BURGAS KAZANDI

İkinci altılı ganyanın dördüncü ayağına denk gelen Haliç Koşusu'na 5 İngiliz safkanı katıldı. 1600 metre çim pistte yapılan koşuda birinciliğe Burgas ulaştı. Favoriyi çok zorlamasına rağmen ikinciliği Egregious Rock alırken, koşunun üçüncülüğüne ise İshakhan uzandı. Koşunun dördüncüsü Mountain olurken bu zorlu koşudan Native Power beşinci olarak ayrıldı.

ANAFARTALAR KOŞUSU'NA COMEBACK IS REAL İMZASI

Anafartalar Koşusu günün en heyecanlı ve çekişmeli yarışına sahne oldu. Anafartalar Koşusu'nu en fazla kazanan Halis Karataş aynı başarıyı tekrarladı. Karataş, "Üç ay öncesi bu koşu için hayal kuruyordum. Atımız parlak bir yarış yaptı, iyi sonuç aldık" dedi.

ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU ADETA NEFESLERİ KESTİ

Zübeyde Hanım Koşusu 1600 metre çim pist mesafe üzerinden yapıldı. Koşuyu Selim Kaya'nın bindiği Chaika yaptığı etkili sprinti ile kazandı. Koşuyu kazanan Kaya, "Kahraman ekürisi çok başarılı bir eküri. Atımız performans olarak bu grubun üzerindeydi. Kazandık. Çok mutluyum " dedi.

ALİ RIZA BEY'DE, DENİZ EFE SERİYE DEVAM ETTİ

Ali Rıza Bey adına düzenlenen günün bu önemli koşusunda Ahmet Çelik ile start alan Deniz Efe zorlu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Ahmet Çelik, "Atımız tam da istediğimiz gibi koştu. İleri zamanlarda daha da iyi olacak" dedi.

NENE HATUN KOŞUSU'NDA SHİROKE NOKTAYI KOYDU

1900 metre çim pistte yapılan Nene Hatun Koşusu'nu Selim Kaya ile start alan Shiroke kazandı. Koşu sonrası yaptığı açıklamada jokey Akın Sözen, "İlgilileri safkanı çok iyi hazırlamışlar. Son düzlükte yaptığımız etkili sprint ile sonuca gitmeyi başardık" şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM DA TAKİP ETTİ

98. Gazi koşusunu Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da takip etti.