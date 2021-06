Son dakika spor haberi: 95. Gazi Koşusu'nun şampiyonu Ahmet Çelik o anları anlattı!

Gazi Koşusu'nun 95.'sini Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Ahmet Çelik'in bindiği "Burgas" isimli safkan 2.27.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirirken Jokey Ahmet Çelik, üst üste son 7 Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" isimli safkanla kazanan Ahmet Çelik, bu yıl da "Burgas" isimli safkanla ilk sırada gelerek adeta rekorları alt üst etti. Gazi Koşusu'nu toplamda 9 kez kazanan Mümin Çılgın'ın ardından en çok kazanan ikinci jokey olan Ahmet Çelik, 7'de 7'nin hikayesini ise Hürriyet'e anlattı.

Böyle büyük bir organizasyondan 7 kez üst üste zaferle ayrılmanın gururunu yaşadığını belirten Çelik, sorulara şu yanıtları verdi:

Şampiyonluğunu nasıl tarif edersin?

Gerçekten artık kelimelerle tarif edilemiyor. Şampiyonluk konusunda sanırım hiçbir spor branşında yedi kez üst üste başarı sağlanmadı. Bu durumu artık özel kılıyorum, çok gururluyum, kelimelerle anlatamam. Seneye nasip olacak mı artık ona bakıyorum.

Tribünlerden bir izleyici "artık kazanma" diye şaka yoluyla bir çağrı yaptı. Artık yeter mi, hedef 9. şampiyonluk mu?

Bu işin hedefi hiçbir zaman olmaz. Gönül bütün yarışları kazanmak istiyor. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapılan bir yarış ve gerçekten bizim camiamızın en büyük yarışı. Herkesin hedefi burada olabilmek. Rahmetli Ekrem Kurt üç kez üst üste kazanmıştı, biz iki yaptığımızda üç yapabilir miyiz diye düşünüyorduk ama bugün yedi kez kazanmış olduk.

Bundan sonraki yarışlarda üzerindeki baskının artabileceğini düşünüyor musun?

Neden baskı olsun ki? Kısmetimizde ne varsa onun olacağına inanıyorum. Kaybedeceksek zaten kaybedeceğiz. Ben inançlı olduğum için çok rahatım.

Şampiyonluğun öncesinde 'Şıh' içeren bir rüyan var, anlatabilir misin?

Şıh'ın herkese selamı var, akşam yine konuşacağız, gelişmelerini yine aktaracağım. (Gülerek)

NOT: Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda 3. kez şampiyon olmadan önce rüyasında şıh gördüğünü ve yedi kez şampiyon olacağına inandığını geçmiş yıllarda anlatmıştı.