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Haberler Atletizm Milli atlet Sultan Haydar’a 30 ay men cezası!

Milli atlet Sultan Haydar’a 30 ay men cezası!

Milli atlet Sultan Haydar’a doping testine katılmama nedeniyle 30 ay spordan men cezası verildi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 21:46
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Milli atlet Sultan Haydar’a 30 ay men cezası!

Milli atlet Sultan Haydar'a doping testine katılmama nedeniyle 30 ay spordan men cezası verildi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi tarafından yapılan açıklamada, Sultan Haydar'ın numune toplama sürecinde "kaçınma, reddetme veya numune teslim etmeme" ihlalinde bulunduğu belirtildi. Bu ihlal sebebiyle milli sporcuya 2 yıl 6 ay men cezası uygulandığı ifade edildi.

Cezanın başlangıç tarihi 31 Ocak 2024 olarak belirlenirken bu sürenin 30 Temmuz 2026'da sona ereceği açıklandı. Ayrıca, Sultan Haydar'ın 31 Ocak 2024'ten sonra elde ettiği tüm derecelerin geçersiz sayılacağı bildirildi.

Uzun mesafe koşucusu Sultan Haydar, 6 Haziran 2024 tarihinde aldığı geçici men cezası nedeniyle İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştı.

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