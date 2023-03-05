Milli atlet Tuğba Danışmaz madalya töreninde gözyaşlarını tutamadı!

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada altın madalyanın sahibi oldu. 14.31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kıran Danışmaz, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu madalya töreninde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.