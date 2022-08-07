Haberler Atletizm Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçen genç milli atletler yurda döndü

Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçen genç milli atletler yurda döndü

Son dakika spor haberi: Kolombiya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak bu organizasyondaki en iyi derecesine imza atan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 19:26
Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçen genç milli atletler yurda döndü

Cali şehrinde düzenlenen şampiyonaya 10 atletle katılan Türkiye, 4 madalya alarak 32 puan topladı. Organizasyonun 37 yıllık tarihinde en başarılı sonuçlarını elde eden Türkiye'ye altın madalyaları 400 metre engellide İsmail Nezir ile 10 bin metre yürüyüşte Mazlum Demir kazandırdı. Güllede Pınar Akyol gümüş ve 10 bin metre yürüyüşte Hayrettin Yıldız ise bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Pınar Akyol, bu organizasyonda iki kez madalya kazanan ilk Türk atlet oldu. Aynı zamanda organizasyonda gençler kategorisinde dört Türkiye rekoru kırıldı. Dilek Koçak 800 metre ve bin 500 metrede 18 yaş altı, 200 metrede Anthony Smith 20 yaş altı, 400 metre engellide İsmail Nezir 20 yaş altı Türkiye rekorlarının yeni sahipleri olmayı başardı.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafileye Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar eşlik etti.

ÇİNTİMAR: HER GÜN BİRAZ DAHA İLERİ DOĞRU EMİN ADIMLARLA GİDİYORUZ
TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin altyapısıyla da güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çintimar, Türkiye'nin 2000'den önce 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda puan alamadığını hatırlatarak, "2000 yılından önceki dünya şampiyonalarında hiç puanı olmayan ülkemiz, özellikle bizim göreve gelmemizle 2014'ten itibaren başlayan ivmeyle her yıl üstüne koyarak ilerliyor. Atletizmimiz altyapımızla daha güçlü bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Her gün biraz daha ileri doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bu sene Akdeniz Oyunları'nda aldığımız şampiyonluğun ardından 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 150 ülke arasında 6. olduk. Bütün sporcularımı, kulüplerimi ve antrenörlerimi kutluyorum. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği 2023 vizyonu doğrultusunda Avrupa'nın ve dünyanın zirvesinde yer alabilmek için gece gündüz, durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Behlül'e benzetildi! "Kaan kaçar"
Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi
Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim
Kerem Atakan'dan Beşiktaş sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pedallar Türkiye’nin ilk milli parkında döndü
Genç atletlerden 4 madalya
Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi!
Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek
Antalya'da deprem mi oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim 20:13
Pedallar Türkiye’nin ilk milli parkında döndü Pedallar Türkiye’nin ilk milli parkında döndü 19:28
Tarihe geçen genç milli atletler yurda döndü Tarihe geçen genç milli atletler yurda döndü 19:26
Lille rahat kazandı Lille rahat kazandı 19:25
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer 19:23
Stuttgart ile Leipzig maçında kazanan yok! Stuttgart ile Leipzig maçında kazanan yok! 19:20
Daha Eski
Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI Karagümrük - Alanyaspor maçı CANLI 19:13
Milliler İspanya'ya yenildi Milliler İspanya'ya yenildi 19:05
Giresunspor - Adana Demirspor maçı CANLI Giresunspor - Adana Demirspor maçı CANLI 19:04
Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme Yeni dünya yıldızı Arda Turan'dan! 2 yıllık sözleşme 18:50
Halil Leicester City'i üzdü Halil Leicester City'i üzdü 18:43
Ali Akman Göztepe'de! Ali Akman Göztepe'de! 18:31