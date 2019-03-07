Atmalar Atletizm Milli Takımı Samorin'de madalya avında
07 Mart 2019, Perşembe
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Atmalar Atletizm Samorin'de madalya avında

Atmalar Atletizm Milli Takımı Samorin'de madalya avında

19. Avrupa Kış Atmalar Kupası'nda (European Winter Throwing Cup) yarışacak olan Atletizm Atmalar , Slovakya'nın Samorin kentine gitti.

2019 tarihleri arasında yapılacak şampiyonada hedef madalyalar.

Pist sezonunun Avrupa'daki ilk yarışması olan Avrupa Atmalar Kupası, Slovakya'nın Samorin kentinde 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 19. kez düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye, 16 atletle yarışacak.

Mersin'deki Seyfi Alanya Kupası'nın ardından belirlenen Milli Takım, Samorin'den madalyalarla dönmeyi hedefliyor. Kadroda önemli isimlerin yer saldığı Milliler, Samorin'de şu isimlerle podyum arayacak.

ERKEKLER
: Osman Can Özdeveci
Disk atma: Yusuf Yalçınkaya
Cirit atma: Emin Öncel
Çekiç atma:
Cirit atma U23: Ümmet Değermenci
Disk atma U23: Oğuzhan Özdayı
Gülle atma U23: Alperen Karahan
Çekiç atma U23: Hakan Mert Sözüdiri

KADINLAR
Gülle atma:
Disk atma: Semra Türk
Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek
Cirit atma: Eda Tuğsuz
Gülle atma U23: Sinem Yıldırım
Disk atma U23: Özlem Becerek
Çekiç atma U23: Deniz Yaylacı
Cirit atma U23: Esra Türkmen

  1. 07.03.2019
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