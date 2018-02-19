Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Mizgin Ay'a destek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli sporcu Mizgin Ay'ı tebrik ederek destek sözü verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, antrenör Muhsin Soysal ve geçtiğimiz haftasonu yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası ile Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda kadınlar 60m'de rekor kıran Mizgin Ay'ı kabul etti. Bakan Bak, başarılarından dolayı Ay'ı tebrik ederek Başkan Çintimar'a Milli sporcuya sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Mizgin Ay'ın her zaman her konuda yanında olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Balkanlar'da ilk defa bir Türk sporcu altın madalya kazandı. Bütün kamplara gidip çalışmalarına devam et, senden çok umutluyum" dedi.
Samimi bir ortamda geçen kabulde heyecanlanan Mizgin Ay'ın Bakan Bak'a 'hocam' diye hitap etmesi gülüşmelere neden olurken, milli sporcu Dünya Gençler ve Akdeniz Oyunları'nda madalya sözü verdi.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Çintimar'a 2020 projesi olarak hazırlanan genç sporculara sahip çıkılması konusunda gerekenin yapılması için talimat verdi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:01
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 3
Yorum
gfb Doğru biz ofsayttan gol attık ama verilmeyen golümüz var bu sezon ve geçen sezonlarda en çok hakkı yenen takım FENERBAHÇE dir.
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 3
Yorum
emretaşkın 3 hafta önce 3-1 kazanılan maçta ilk gol ofsayt olan takımın yöneticisimi bunu söylüyor :D:D:D
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Tolga’yı tercih etti
Toplam 1
Yorum
Drogba Muslera misyonunu tamamladı.Sezon sonu iyi para verene verin,3 top geldi 2 si gol oldu.Ligde bir sürü iyi kaleci var..Eskisi gibi değil..
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Mizgin Ay'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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