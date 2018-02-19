Alisa ve Alper'den ilk!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programda yarışmaya hak kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların onuncu gününde, artistik buz pateni branşında buz dansı kısa program performansları sergilendi.
Milli sporcular Alisa Agafonova ile Alper Uçar, 59,42 puanla 20. sırayı aldı ve Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu. Kanada'dan Tessa Virtue-Scott Moir çifti ise 83,67 puanla kısa programı ilk sırada bitirdi.
Buz dansında serbest program performansları, yarın TSİ 04.00'te başlayacak.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:46
-
Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 20
Yorum
GS geçen sene penaltılarla ve tarafınıza verilmeyen onlarla kırmızı kart ile şampiyon oldunuz.
-
Josef kilidi
Toplam 1
Yorum
mrt son vuruşu olsa şuan real madrid barcelona gibi takımlarda oynardı ! Savunması mükemmel ama hucüm sıfır :))
-
Galatasaray'dan göndermeli tweet
Toplam 10
Yorum
drogba Bu hakemide hiç sevmiyorum,Maç içinde Serdar bir mimiği var; sende kimsin len,ne diyorsun şeklindeydi.Bizi sevmiyor ;) İstemiyoruz maçlarımı
Alisa ve Alper'den ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.