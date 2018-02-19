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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Alisa ve Alper'den ilk!

    Alisa ve Alper'den ilk!

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden ile , buz dansı serbest programda yarışmaya hak kazandı.

    Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların onuncu gününde, artistik buz pateni branşında buz dansı kısa program performansları sergilendi.

    Milli sporcular ile , 59,42 puanla 20. sırayı aldı ve Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu. Kanada'dan Tessa Virtue-Scott Moir çifti ise 83,67 puanla kısa programı ilk sırada bitirdi.

    Buz dansında serbest program performansları, yarın TSİ 04.00'te başlayacak.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:46
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