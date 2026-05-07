Başkan Perçin’den dua tepkisi!

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, lider G.Saray'la kritik maç öncesi takıma dua okutma haberlerinin saptırılmasına tepki gösterdi. Perçin, "Sosyal medyada yapay zekayla yapılmış görüntüler yer aldı. Çok canım sıkıldı. Hocaya dua okuttuk gündem oldu. İnsanların inanışları var. Dua okuyabilir, okutabilir, muska takabilir, okunmuş su içebilir, cevşen takabilir. Bu gayet normal" diye konuştu.