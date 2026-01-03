Sami Uğurlu dönemi

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu. 2021-22 sezonunda Kasımapaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'da görev aldı. Tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen teknik adam, 2024-2025 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı.
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu. 2021-22 sezonunda Kasımapaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'da görev aldı. Tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen teknik adam, 2024-2025 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı.