Hesap.com Antalyaspor 0-4 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan bu mücadeleden konuk ekip RAMS Başakşehir 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 16:26
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 0-4 mağlup etti ve Nuri Şahin yönetimindeki 2. galibiyetini aldı.

RAMS Başakşehir'in ilk golü 22. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi. Lacivert-turunculuların ikinci ve üçüncü golünü 45+4. ve 53. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Mücadelenin dördüncü golü ise 88. dakikada Özbek yıldız Shomurodov'dan geldi.

Hesap.com Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 44. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 10'a yükseltirken, Antalyaspor 10 puanda kaldı.

Sanchez cezalı duruma düştü!
