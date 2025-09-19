CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Antalyaspor Antalyaspor Başkanı Perçin: Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi

Antalyaspor Başkanı Perçin: Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, verdiği röportaj ile gündem oldu. Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini anlatan Perçin, "Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi" dedi. İşte o ifadeler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor Başkanı Perçin: Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz." dedi. Perçin, AA muhabirine, ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapattıklarını hatırlattı. Sonraki 2 haftada şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını belirten Perçin, 5'inci haftada Samsunspor'u deplasmanda yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Yarın sahalarında Kayserispor ile yapacakları maçta da hedeflerinin 3 puan olduğuna dikkati çeken Perçin, "Aksilik yaşamazsak ve futbol şansı yanımızda olursa sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Takımdan 19 futbolcunun ayrıldığını, 17 oyuncuyu da kadrolarına kattıklarını aktaran Perçin, "Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz. Avrupa hayalini kurabiliriz. İnsanlara hayal geliyor ama hayal etmeliyiz ki gerçeğe dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

"BAZI FUTBOLCULAR KÖTÜ NİYETLİYDİ AMA 2 FUTBOLCU HAİNDİ"

Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini anlatan Perçin, şöyle devam etti:

"2,5 ay hiç uyumadık. 28 dosyamız vardı. Transferimiz kapalıydı. Açmak kolay değildi. Hep sorunlu dosyalarla uğraştık. Bu noktada bize yardımcı olan futbolcular vardı. Yarısı iyi niyetliydi. Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi. Buradan ekmek yediler, taraftar onları alkışladı. Anlaştığımız, ödeme takvimi sunduğumuz ve kabul ettikleri halde son dakika vazgeçtiler. Bizi kullanmaya çalıştılar. Anlaştığımız halde telefonlarını kapattılar. Paralarını yatırdık ama FIFA'ya son anda 'Biz anlaştık' diye bildirdiler. O nedenle ilk maçlara bazı transferlerden yoksun çıktık. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. O futbolcuların bu kadar da hainlik yapmamaları gerekiyordu."

Rıza Perçin, amaçlarının bu sezon taraftarlarına iyi bir futbol izletmek olduğunu sözlerine ekledi.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde...
G.Saray 4 yıl sonra ilk defa...
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! Fırtına, Gaziantep FK'ya kaybetmiyor! 11:18
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... Aziz Yıldırım resmen açıkladı! Seçimlerde... 11:12
G.Saray 4 yıl sonra ilk defa... G.Saray 4 yıl sonra ilk defa... 11:01
Muslera gündem oldu! 15. saniyede... Muslera gündem oldu! 15. saniyede... 10:54
Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Boluspor maçı CANLI İZLE! Hatayspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Boluspor maçı CANLI İZLE! 10:51
Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun... Alman basını açıkladı: G.Saray ve Can Uzun... 10:15
Daha Eski
Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı saat kaçta? Ümraniyespor-Iğdır FK maçı hangi kanalda? 10:08
İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta? İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbulspor-Çorum FK maçı saat kaçta? İstanbulspor-Çorum FK maçı hangi kanalda yayınlanıyor? 09:54
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan 09:54
G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler... G.Saray dış basında manşetlerde: Osimhen'siz Türkler... 09:51
F.Bahçe'de kritik gün! F.Bahçe'de kritik gün! 09:49
Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Serik Spor-Bandırmaspor maçı saat kaçta? Serik Spor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? 09:42