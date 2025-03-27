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Antalyaspor derbiye hazır
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım, Akdeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Antalya evinde oynadığı son 2 maçı kazandı ve 4 maçtır namağlup durumda. Alanya ise 3'te sıfır çekti. Antalya sahasında Alanya'ya 5 yıldır kaybetmiyor ve son 5 maçta da bileği bükülmedi. Akrepler, ezeli rakibi karşısında bu serisini devam ettirmek istiyor.
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