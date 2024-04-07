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Görüşeceğiz

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Sergen Yalçın'la Rize maçı sonrasında yeni sözleşme için masaya oturacaklarını açıkladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Görüşeceğiz

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yeni sezonda da yola devam etmek istediklerini söyledi. Kısa süre içinde tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturacaklarının altını çizen Boztepe, şöyle konuştu: "Şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir olumsuz bir açıklamamız yok. Olumsuz bir görüşümüz de yok. Bu konu Rizespor maçından sonraki en önemli gündem maddelerimizden biri.

YABANCI HAKEM İSTENİYOR

Hocamızla zaten görüşeceğiz. Hocamızın kardeşinin sağlık durumuyla alakalı bir sıkıntısı vardı. Ondan dolayı İstanbul'a gitti, gelir gelmez görüşeceğiz." Boztepe, birçok kulübün yabancı hakem istediğinin altını çizerken, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlarla ilgili ise; "Bana göre iki taraf da daha ağır cezalar alabilirdi. Eğer ki bu bir sonuç, örnek teşkil edecekse, alması da gerekirdi" değerlendirmesinde bulundu.

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