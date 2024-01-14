Haberler Antalyaspor TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama: Gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları başlatılmıştır!

TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama: Gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları başlatılmıştır!

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı golden sonra skandal bir harekete imza atan İsrailli oyuncu Segiv Jehezkel hakkında TFF'den resmi açıklama geldi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 00:03
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TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama: Gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları başlatılmıştır!

Türkiye Futbol Federasyonu, Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı golden sonra skandal bir harekete imza atan İsrailli oyuncu Jehezkel için bir açıklama yayınladı.

TSS'den yapılan açıklamada "Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır" denildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

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