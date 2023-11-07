Antalya iddialı

Trendyol Süper Lig'de 10 yıl sonra sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Antalyaspor, hedef büyüttü. Akrepler'in yeni başkanı Sinan Boztepe, hedeflerinin üst sıralar olduğunu vurgulayarak camiaya umut dağıttı. Başkan Boztepe, "Futbolcularımıza, taraftarımıza ve kendimize inandık. Her bir birey yüreğini, ciğerini ortaya koydu. Allah nasip ederse Ankaragücü deplasmanında performansımızı devam ettireceğiz. Üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üst. Şampiyonluğa tabii ki iddiamız var ama biz Anadolu kulübüyüz. İnşallah onu da başaran bir Anadolu kulübü oluruz. Avrupa kupalarında oynayacağız ve Ziraat Türkiye Kupası'nı inşallah evimize getireceğiz" diye iddialı konuştu.

KEYİFLER YERİNDE

Antalyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Beşiktaş maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Futbolcuların moralli çalışması teknik heyeti sevindirdi.