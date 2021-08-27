Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İlk 2 hafta sonunda iki ekip de 1'er puan toplarken, mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ANTALYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri Şahin, Poli, Gökdeniz, Milosevic, Mukairu, Wright.

Ç. Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali, Yasin, Dokovic, Tyler Boyd, Alper Potuk, Sabo, Dabo.

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Rizespor maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Maç sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.