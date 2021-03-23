Podolski, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 35 yaşındaki forvet "İki maç üst üste galibiyet. Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Poldi’nin keyfi yerinde
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmelerinin ve Süper Lig'de üst üste oynadıkları iki maçı kazanmalarının sevincini yaşıyor.
Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50