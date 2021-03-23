Haberler Antalyaspor Poldi’nin keyfi yerinde

Poldi’nin keyfi yerinde

'un yıldız futbolcusu , 'nda finale yükselmelerinin ve 'de üst üste oynadıkları iki maçı kazanmalarının sevincini yaşıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Poldi’nin keyfi yerinde

Podolski, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 35 yaşındaki forvet "İki maç üst üste galibiyet. Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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