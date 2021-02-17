Antalya coştu

Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelişiyle şaha kalkan Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini ligde 9, kupada 2 maça çıkardı. Bu dönemde Ali Şafak Öztürk'ün de istifasıyla başkansız kalan ve 7 gün sonra kongre yapacak Akdeniz ekibi, sahada ise tam tersi bir performansa imza atıyor. Kupada Sivasspor'u eleyerek yarı finale de adını yazdıran kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Ersun Yanal, "Daha iyisini yapabiliriz. Kupada yarı finale kaldık, finale kalma şansımız var. Genç oyuncuların futbola kazandırılması var. İyi şeyler yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KAZANMAK İÇİN YAPIYORUZ



Antalyaspor, ligde 11 beraberlikle en fazla berabere kalan takım olurken, Ersun Yanal bu durumu kazanmaya giden yol olarak vurguladı. Başarılı çalıştırıcı, "Bazen savunma yapmak sonuç vermeyebiliyor. Ama biz savunmayı kazanmak için yapıyoruz. Çok fazla uygulanan bir yöntem. Çünkü oyun çok hızlandı ve sertleşti. Ofansif futbolu yakında daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Ortalama 2 puana yaklaştık. Bu şampiyonlara oynayanların ortalaması. Futbolun kendisi defansife ihtiyaç duyuyor. Hatay'dan 6 gol yedik. Bunları da çözdük" diye konuştu