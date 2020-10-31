Haberler Antalyaspor Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu! İşte anlaşma detayları...

'nın yeni adresi belli oldu! İşte anlaşma detayları...

'tan ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlayan 'nın yeni adresi belli oldu. 'un başına geçeceği iddia edilen tecrübeli çalıştırıcı ile anlaşma sağladı. Avcı, ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:30
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu! İşte anlaşma detayları...

Tecrübeli çalıştırıcı 'nın yeni durağı belli oldu.

Uzun zamandır 'un gündeminde olduğu iddia edilen Avcı, ekiplerinden ile anlaşma sağladı.

AVCI'DAN ANTALYASPOR'A 4 YILLIK İMZA

İsmi Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ise Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör 'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi. En geç pazartesi günü Antalya'ya gidecek olan Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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