Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu! İşte anlaşma detayları...

Tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı'nın yeni durağı belli oldu.

Uzun zamandır Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Avcı, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

AVCI'DAN ANTALYASPOR'A 4 YILLIK İMZA

İsmi Trabzonspor ile anılan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ise Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi. En geç pazartesi günü Antalya'ya gidecek olan Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.