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05 Eylül 2020, Cumartesi
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'da Drole 2 ay yok!

Antalyaspor'da Drole 2 ay yok!

ekiplerinden Fraport 'un oyuncusu , sakatlığı nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Fildişi Sahilli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ekiplerinden Fraport 'un oyuncusu , sakatlığı nedeniyle yeniden ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Drole'nin "tibia fraktürü" nedeniyle başarılı operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Jean Armel Drole, 'tibia fraktürü' nedeniyle sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından yapılan başarılı bir reoperasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun yaklaşık 2 ay sonra takımımızla birlikte antrenmanlara başlaması planlanmaktadır. Jean Armel Drole'ye geçmiş olsun dileklerimizle bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz."

2019-2020 sezonunda kiralık olarak 2. Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyen ve sezon sonu kulübüne geri dönen Antalyasporlu Drole, geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giyebildi ve 211 dakika süre aldı.

  1. 05.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 16:57
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