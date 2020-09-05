Antalyaspor'da Drole 2 ay yok!
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Jean Armel Drole, sakatlığı nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Fildişi Sahilli futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Jean Armel Drole, sakatlığı nedeniyle yeniden ameliyat geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Drole'nin "tibia fraktürü" nedeniyle başarılı operasyon geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Jean Armel Drole, 'tibia fraktürü' nedeniyle sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından yapılan başarılı bir reoperasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun yaklaşık 2 ay sonra takımımızla birlikte antrenmanlara başlaması planlanmaktadır. Jean Armel Drole'ye geçmiş olsun dileklerimizle bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz."
2019-2020 sezonunda kiralık olarak İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyen ve sezon sonu kulübüne geri dönen Antalyasporlu Drole, geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giyebildi ve 211 dakika süre aldı.
- 05.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 16:57
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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