Antalyaspor Sidney Sam'ı kadrosuna kattı! - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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'ı kadrosuna kattı!

Antalyaspor Sidney Sam'ı kadrosuna kattı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden Fraport TAV transferlerine devam ediyor. ekibi son olarak, Alman futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin " başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Alman futbolcu Sidney Sam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Geçen sezon 1. Ligi takımlarından Rheindorf Altach takımında forma giyen 32 yaşındaki Sam, 21 lig maçında 6 gol attı.

  1. 03.09.2020
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