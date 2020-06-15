Jeremy Menez Reggina ile anlaştı!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez'in yeni adresi netleşti. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalya Serie B'ye yükselen Reggina ile anlaşma sağladı.

Menez'in yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu son olarak Paris FC forması giymişti.

Kariyerinde Monaco, Roma, Milan, PSG ve Club America gibi takımlarda top koşturan Jeremy Menez, 2018'in devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olmuş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Akdeniz ekibinde yalnızca 9 maça çıkabilmişti.