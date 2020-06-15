Jeremy Menez Reggina ile anlaştı!
Kısa bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez'in yeni durağı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, İtalya Serie B takımlarından Reggina ile anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması da giyen Fransız futbolcu Jeremy Menez'in yeni adresi netleşti. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalya Serie B'ye yükselen Reggina ile anlaşma sağladı.
Menez'in yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu son olarak Paris FC forması giymişti.
Kariyerinde Monaco, Roma, Milan, PSG ve Club America gibi takımlarda top koşturan Jeremy Menez, 2018'in devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olmuş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Akdeniz ekibinde yalnızca 9 maça çıkabilmişti.
- 15.06.2020
- Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor
- Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a...
- Alex de Souza'dan Muslera'ya mesaj! "Kardeşim..."
- ÖSYM'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme
- Iker Casillas federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti!
- Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı! Max Kruse yerine...
- İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!
- Galatasaray'a geçit vermeyen Tarık Çetin kim çıktı? Fenerbahçe...
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Kudus'a ilk teklif geldi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jeremy Menez Reggina ile anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.