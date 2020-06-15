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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Antalyaspor Süper Lig'in eski yıldızı İtalya Serie B'ye transfer oldu!

Reggina ile anlaştı!

Jeremy Menez Reggina ile anlaştı!

Kısa bir dönem 'da da forma giyen Fransız futbolcu 'in yeni durağı belli oldu. Tecrübeli futbolcu, İtalya Serie B takımlarından Reggina ile anlaşmaya vardı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem ekiplerinden forması da giyen Fransız futbolcu 'in yeni adresi netleşti. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre 33 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalya Serie B'ye yükselen Reggina ile anlaşma sağladı.

Menez'in yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu son olarak FC forması giymişti.

Kariyerinde Monaco, Roma, Milan, ve Club America gibi takımlarda top koşturan Jeremy Menez, 2018'in devre arası döneminde Antalyaspor'a transfer olmuş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ekibinde yalnızca 9 maça çıkabilmişti.

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  1. 15.06.2020
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