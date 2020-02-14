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14 Şubat 2020, Cuma
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evinde galibiyeti unuttu!

Antalyaspor evinde galibiyeti unuttu!

Süper Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport , pazartesi günü 'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Kırmızı beyazlılarda, Veysel cezası, , , Yeta Kurtuluş ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu 22'nci haftasında Fraport , pazartesi günü sahasında 'yı ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek. 'nda yarı finale yükselip moral bulan kırmızı beyazlılar, ligde de alt sıralardan kurtulmayı hedeflerken, Kasımpaşa'yı yenerek sahasındaki 7 maçlık kazanamama durumunu sona erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynadığı 21 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor sahasında kazandığı tek maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3- 0 yendi. Kırmızı beyazlılar 141 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki maçında, 7'nci haftadaki mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 5 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.

  1. 14.02.2020
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