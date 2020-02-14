Antalyaspor evinde galibiyeti unuttu!
Süper Lig'de sahasında oynadığı son 7 maçta 3 puan kazanamayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Kırmızı beyazlılarda, Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yeta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselip moral bulan kırmızı beyazlılar, ligde de alt sıralardan kurtulmayı hedeflerken, Kasımpaşa'yı yenerek sahasındaki 7 maçlık kazanamama durumunu sona erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynadığı 21 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Kırmızı beyazlılar 4 galibiyetin 3'ünü dış sahada elde etti. Antalyaspor sahasında kazandığı tek maçta, ligin 6'ncı haftasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 3- 0 yendi. Kırmızı beyazlılar 141 gündür sahasında oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Antalyaspor ligdeki deplasman galibiyetlerini de 1'inci haftadaki Göztepe maçında, 7'nci haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde, 19'uncu haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında elde etti. Kırmızı beyazlıların sahasındaki 5 maç ile deplasmandaki 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı.
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