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13 Şubat 2020, Perşembe
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: Finale çıkmak istiyoruz

Tamer Tuna: Finale çıkmak istiyoruz

, 'nda yarı finale yükseldikleri 1-1'lik maçı sonrası iddialı konuştu. Hedeflerinin final olduğunu belirten Tuna, "Yarı finali iki Antalya takımı oynayacak. Antalyaspor ile . Finale çıkan yine biz oluruz umarım. Finale çıkan takım olmak istiyoruz” dedi.

çeyrek final ikinci maçında , deplasmanda DG ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor deplasmanda attığı golün avantajıyla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor , finale yükselmek istediklerini söyledi.

"HAVA DURUMU OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Sivas'taki karlı ve soğuk havanın kendilerini etkilediğini söyleyen Tuna, "Kupa maçlarında ilk maçında 0-0 oluşundan dolayı bu maç için tüm konsantrasyonumuzu sağladığımızı düşünüyorum. Buraya gelirken hem hava muhalefeti hem yaşadığımız seyahat programının değişikliği bizi olumsuz etkilese de oyuncularımın motivasyonu ve mücadelesi üst seviyedeydi" diye konuştu.

"İYİ DÖNÜŞLER YAPIYORUZ"

Takımının yenik duruma düşmesine rağmen pes etmediğini vurgulayan kırmızı-beyazlı takımın hocası, "Geriye düştükten sonra Antalyaspor'un iyi dönüşler yapabildiğini geçen hafta göstermiştik. Bugün de bunu yaşadık. Galibiyeti getirememiştik ama berabere kalmıştık 'de. Sivasspor'un içinde olduğu durumu biliyoruz. Geçmişte de çok iyi bir kulüp olduğunu biliyorum. Sivas umarım daha başarılı olarak devam eder. Ligde başarılar diliyorum ama kupada biz devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİNALE ÇIKAN BİZ OLURUZ UMARIM"

Kupa yarı finalinin Antalya derbisine sahne olacağını hatırlatan Tamer Tuna şöyle devam etti: "Yarı finali iki Antalya takımı oynayacak. Antalyaspor ile . Finale çıkan yine biz oluruz umarım. Finale çıkan takım olmak istiyoruz. Son lig maçından 7 farklı oyuncu ile sahaya çıktık bugün. Bunu yapmak zorundaydık bazen mecbur kalıyoruz. Bugün oynayan tüm futbolcularımız oyun disiplinini başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Sivas'a da lig boyunca başarılar diliyorum."

  1. 13.02.2020
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