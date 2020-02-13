MAÇ SONUCU Sivasspor 1-1 Antalyaspor

Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0'lık skorun rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 32. dakikasında Sivasspor, Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 49. dakikasında deplasman ekibi, Doğukan Sinik'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor deplasman golü avantajıyla adını yarı finale yazdırdı.
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