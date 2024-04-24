Abdullah Avcı Karagümrük maçı sonrası konuştu! Berat, Onuachu ve Pepe...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.Ligdeki puan durumu veya bulunduğu konumu yansıtan bir takım değil. Çok deneyimli bir takım. Topa sahip olduğunda rahatlığı ve özgüveni var. Top rakipteyken sorunları var. Bizim de aynı sorunlarımız var. Maça böyle bir oyun başlangıcı yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Temaslı oyun oynamamız lazım. Edin'in golüyle öne geçtik ama 3-1'den maçı verebilirdik. Biz 25 dakika blok halinde durduk Uyarılarımıza rağmen bunu devam ettirdiler. 11-10 kalmamız oyuncularda skoru yakalamak gibi bir durum oluşturdu. İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum. Zaman zaman doğru geçişler yaptık. Pozisyonlar yakaladık. Rakip de gol atabilirdi ki attı da. Doğru savunma yaparsan doğru hücum da yaparsın. Biz eksikken bunu yapabiliyorsak bütünde bunu yapabiliriz.Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek oyuncularımız var. Berat, Onuachu ve Pepe'nin durumu için konuşmaya devam ediyoruz.