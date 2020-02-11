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11 Şubat 2020, Salı
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kupada Podolski'yi riske etmeyecek

Antalyaspor kupada Podolski'yi riske etmeyecek

Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşısında 12 dakikalık performansı ile göz dolduran Alman yıldız ’yi, kupada karşılaşacakları karşılaşmasında riske etmeyecek.

ekiplerinden , ligin ikinci yarısındaki 4 karşılaşmadan aldığı 5 puanla düşme hattının üzerine çıktı. 19 puanla 15'inci sırada yer alan Antalyaspor, uzun bir aradan sonra 'nda da yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk karşılaşmasında sahasında Sivaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, tur şansını ikinci maça bıraktı. Kupada tur atlamayı hedefleyen Antalyaspor'da cezalı oyuncu yer almazken, , Nazım Sangare, Adis Jahovic ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları devam ediyor. Celutska ve Gustavo Blanco'nun da gribal enfeksiyonlarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan güney ekibi Antalyaspor'da Alman yıldız 'nin tam hazır olmadığı için riske edilmeyeceği ve kadroya alınmayacağı belirtildi. 'nın Podolski ile özel olarak ilgilendiği ve ligdeki karşılaşmasında çok şey beklediği kaydedildi. Podolski, deplasmanında oyunda kaldığı 12 dakikalık sürede bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken takımının beraberlik golünün asistini yapmıştı.
  1. 11.02.2020
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