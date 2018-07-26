Başkan Böcek: Antalyaspor’un her zaman yanındayız
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Başkan Böcek: ’un her zaman yanındayız

    Başkan Böcek: Antalyaspor’un her zaman yanındayız

    2018-2019 hazırlıklarını sürdüren ’a her fırsatta desteklerini açıklayan Başkanı , yeni sezon maçlarını büyük bir heyecanla beklediğini bildirdi.

    Başkanı , Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri , Mustafa Vicir, Ziya Erbaş ve Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Böcek, Antalyaspor'a her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi. , "2018-2019 sezonunu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Antalyaspor'umuzun maçlarına her fırsatımda gitmeye çalışıyorum. Maddi ve manevi şehrimin takımının yanındayım. Antalyaspor, şehrimizin ortak değeridir. Tüm kurum ve kuruluşların takımımıza destek olmasını bekliyorum." dedi.
    Antalyaspor Başkanı ise konuşmasında Başkan Böcek'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cihan Bulut, Başkan Böcek'e ziyaret anısına çiçek takdim etti.
    1. 26.7.2018 11:55
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