MKE Ankaragücü Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık koşusunun ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın son bölümünde yarı sahada taktik çalıştı.
Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Uros Radakovic, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Başkent temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.