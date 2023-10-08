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Zafer A.Gücü'nün

Emre Belözoğlu ile ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, 3 puanı 3 golle aldı Rodrigues 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı... Diğer goller Bajic ve Macheda’dan

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Zafer A.Gücü'nün

SÜPER Lig'de iki haftadır kazanamayan Ankaragücü ile Kayserispor, 8. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf ev sahibi Ankaragücü oldu. İlk yarıda aradığı golü bulamayan sarı-lacivertlilerde perdeyi 49. dakikada Garry Rodrigues açtı. Morutan'ın sağ kanatta rakibini ekarte ederek yaptığı ortaya iyi yükselen Rodrigues, kafa vuruşuyla Kayserispor kalecisi Bilal'i mağlup ederek durumu 1-0'a getirdi.

BAJİC NEFİS BİTİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Ankaragücü, 52. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Rodrigues'in aktardığı topta ceza alanına ilerleyen Rijad Bajic, savunmadan sıyrılarak uzak köşeye nefis bir plase yaptı. Bilal'in uzanamadığı topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 89'da ise Macheda maçın skorunu belirledi: 3-0. Yeni hocası Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez sahaya çıkan başkent temsilcisi, bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

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