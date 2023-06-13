TRANSFER HABERLERİ: Ankaragücü Ali Sowe'u resmen duyurdu!

Bu sezon takıma katkısı ile dikkat çeken Sowe, gelecek sezon da Başkent ekibinin forması giyecek. Bonservisi Rus ekibi Rostov'da bulunan Gambiyalı forvet, 36 maçta 16 gol atıp, 4 de asist yaptı.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti.
FIFA'nın Rusya'daki futbolculara tanıdığı serbest transfer hakkını 1 yıl uzatması sonrası, görüşmeler sadece MKE Ankaragücü ve Ali Sowe arasında yapıldı.
Başkent temsilcisinde yine kiralık olarak forma giyecek golcü futbolcunun, Rostov ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
E̶l̶b̶e̶t̶ ̶b̶i̶r̶ ̶g̶ü̶n̶ ̶b̶u̶l̶u̶ş̶a̶c̶a̶ğ̶ı̶z̶— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 13, 2023
Bu hikaye yarım kalmayacak.
Yeniden buluşuyoruz! 💛💙 pic.twitter.com/TL9AqAeRBG