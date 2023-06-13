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TRANSFER HABERLERİ: Ankaragücü Ali Sowe'u resmen duyurdu!

Son dakika transfre haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kiralık golcüsü Ali Sowe ile yeniden anlaşma sağladı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 17:09
TRANSFER HABERLERİ: Ankaragücü Ali Sowe'u resmen duyurdu!

Bu sezon takıma katkısı ile dikkat çeken Sowe, gelecek sezon da Başkent ekibinin forması giyecek. Bonservisi Rus ekibi Rostov'da bulunan Gambiyalı forvet, 36 maçta 16 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti.

FIFA'nın Rusya'daki futbolculara tanıdığı serbest transfer hakkını 1 yıl uzatması sonrası, görüşmeler sadece MKE Ankaragücü ve Ali Sowe arasında yapıldı.

Başkent temsilcisinde yine kiralık olarak forma giyecek golcü futbolcunun, Rostov ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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