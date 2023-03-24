Yüzde 100'ü vereceğim

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın yerine getirilen teknik direktör Tolunay Kafkas'la Başkan Faruk Koca'nın da katıldığı törenle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Kafkas, "Ben Ankaralıyım, futbola Tandoğan Tesisleri'ndeki toprak sahalarda başladım. Burada olmak mutluluk verici. Yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum" diye iddialı konuştu.
Koca'dan TFF'ye çağrı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, deprem felaketinin ardından Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ikinci yarıdaki maçlarının sayılmaması gerektiğini savundu.