Haberler Ankaragücü Yüzde 100'ü vereceğim

Yüzde 100'ü vereceğim

Ankaragücü'ne imza atan Tolunay Kafkas iddialı konuştu. Kafkas, "Ben Ankaralıyım, futbola Tandoğan Tesisleri'ndeki toprak sahalarda başladım. Burada yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum." dedi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Yüzde 100'ü vereceğim

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın yerine getirilen teknik direktör Tolunay Kafkas'la Başkan Faruk Koca'nın da katıldığı törenle 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Kafkas, "Ben Ankaralıyım, futbola Tandoğan Tesisleri'ndeki toprak sahalarda başladım. Burada olmak mutluluk verici. Yüzde 99'umu değil yüzde 100'ümü vereceğim. Farklı bir takım izlettireceğimizin sözünü veriyorum" diye iddialı konuştu.


Koca'dan TFF'ye çağrı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, deprem felaketinin ardından Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ikinci yarıdaki maçlarının sayılmaması gerektiğini savundu.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 2 genç futbolcusu Kadıköy'ü mest etti! Akıllara Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya geldi...
Mauro Icardi hakkında şoke eden taciz suçlaması! Savcılık harekete geçti! Fenomen Candela Lecce ve Wanda Nara...
Fırtına'dan İsveçli orta sahaya yakın takip!
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tolunay Kafkas Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Ağçay’a tepki
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 24 Mart 2023
Tuzla TOKİ canlı yayın izle 24 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:58
Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı Ronaldo rekor kırdı! Portekiz evinde kazandı 00:55
İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! İngiltere deplasmanda İtalyanları devirdi! 00:51
İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! İngiltere deplasmanda İtalya'yı devirdi! 00:50
A. Efes deplasmanda kaybetti! A. Efes deplasmanda kaybetti! 00:37
Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı Jorge Jesus çılgınlığı! Taraftar resmen ayaklandı 00:19
Daha Eski
Jorge Jesus'un cezası belli oldu! Jorge Jesus'un cezası belli oldu! 00:12
F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! F.Bahçe Zenit ile yenişemedi! 00:12
Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." Maxim açıkladı! "Beşiktaş'ta devam etmek..." 00:12
Devler Ligi sıralaması belli oldu! Devler Ligi sıralaması belli oldu! 00:12
Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu Valencia'da mutlu son! İmza tarihi belli oldu 00:12
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi F.Bahçe'den sürpriz transfer! Kim Min-Jae önerdi 00:12