Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü Gençlerbirliği maçı sonrası Hikmet Karaman: Derbiden alınan 3 puan sevindirici

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sakatlanan oyuncuların yerine alternatiflerini koymak için farklı farklı oyun tarzı oynadıklarını belirtti. Derbiden alınan 3 puanın sevindirici olduğunu ifade eden Karaman, "Maçın ilk 45 dakikasına gelince, ilk 15 dakika iyi başladık. Oyuna iyi başlayan takım, fakat 15 dakikadan sonra rakibin oyununa uyup özellikle sakin olmadık telaşlı olduk. Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettik. Kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. Bu zaten Gençlerbirliği'nin istediği bir şey, onların oyun tarzı. Dolayısıyla ilk 45 dakikayı özellikle son 30 dakikayı takımım adına iyi geçirmedik. İkinci yarı değişiklik yaptık, hafta içi ve hafta sonu maça yakın günlerde yaptığımız çalışmalarda Gençlerbirliği'ni analiz ettiğimiz için Emre bu maçın kilit adamı olabileceğini teknik ekibimle birlikte konuştuk. Niye?, sadece frikikten attığı gol değil bugün 2-3 tane net pozisyon var. Biraz şanssız, daha iyi vurabilirdi. İyi de bir performans ortaya koydu. Mesela geçen hafta oyuna girmedi, futbol böyle bir şey. Burada oyuncu gelişmeleri de çok önemli. Nihayetinde 2-0'ı bulduk. Maçtan sonra İbrahim'e şunu söyledim; İbrahim faul diye hakeme kızıyoruz önce şunu düşüneceğiz. 'Ben o pası niye basit oynamadım, yanımda 2-3 tane boş oyuncu var. Niye öyle bir riskli bir pas atıp, bakın o top gitti gol oldu'. Yani burada önemli olan oyuncu kritiği değil burada İbrahim'e futbol hata oyunu ama genelde oyuncularımızın duymak istediklerini mi söyleyeceğiz yoksa oyuncuyu geliştirme adına takıma katkı adına gerçek pozisyonlarımı söyleyeceğiz. Basit oyna, 2-1 oldu. 8-10 dakika var maçın bitimine. Uzatma 6 dakikayı koyduğun zaman 2-2 de olur 3-2 de olur her şeye döner maç. Onun için buna fırsat vermeyeceğiz. Mesela Endri'nin attığı golde de şimdi gol kimse görmüyor, rakip oyuncuya vurdu gol oldu. Şimdi Paintsil bomboş çıkar boş kaleye atsın. Biz oyuncumuza bunları söylersek gelecek maçlarda gelişimi daha iyi kaydederiz. Şimdi o pozisyon gol olmasa ne olacak. Bunları neden söylüyorum, ülkemizdeki futbolu ve oyuncuyu geliştirmek zorundayız. Bunları geliştirmek içinde analizlerde oyuncuya gerçekleri görüntülerle gösterip, oyuncunun gelişmesi takımın gelişmesi demek. Arkadaşlar istatistik yazıyor. Ankaragücü şu kadar maç 18 puan, Hikmet Karaman şu kadar maç 18 puan, tamam da altında yatan sebepler var. Geraldo'nun da bir sürü pozisyonları var, iyi çıkaracak iyi vuruş yapacağız. Yani burada skoru rahat ele geçirmemiz gerekiyor. Bir hafta önce Konya'da oynadık 1-0, çok basit 1-1'i yedik. 2'yi 3'ü bulmamız lazım. Haftaya Beşiktaş'a gideceğiz 1-0 yeterli değil ki 2'yi 3'ü bulmamız lazım. Rahat ve kontrollü oyun için" diye konuştu.



"GURURLU, GÜÇLÜ OLMAK İÇİN BEN, BİZ YOK, HEPİMİZ VAR"

Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Hikmet Karaman, "Özellikle ikinci yarı temposu yüksekti. Börven sakatlandı dışarı geldi. Ondan önce Lobjanidze İspanya maçında sakatlandı geldi, Konya maçında 3 dakika tehdit diye koydum. Elimizde sınırlı bir kadro var. Farklı farklı oynatıp pozisyonları değiştirerek bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçına kadar bir an önce oyuncular geri gelecek mi gelmeyecek mi daha dinlenik bir takımla çıkıp en iyi skoru almak zorundayız. En iyi mücadeleyi vermek zorundayız. Ekibimi, oyuncularımı tüm Ankaragücü camiasını, bütün profesyonellerimizi bize destek olan yönetim ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Yeterli değil, çalışmaya, gelişmeye analizlere, doğruları konuşmaya devam. Diyoruz ya gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Gururlu olmak için güçlü olmak için doğru tespitler, doğru iletişim, kolektif dayanışma, ben biz yok, hepimiz var. Bunu da yaparsak başkent gelecek günler için sağlam karakterli bir yapıyı oturtacaktır" ifadelerini kullandı.