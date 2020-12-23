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Ankaragücü'nün konuğu

'in 14. haftasında Ankaragücü, yarın sahasında 'la karşılaşacak. 'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 11:56
Ankaragücü'nün konuğu Beşiktaş

, 'in 14. haftasında yarın sahasında 'la karşılaşacak.

'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Teknik direktör 'nın yerine getirilen Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmada 7 puan aldı.

Ligdeki ilk galibiyetini İttifak Holding Konyaspor karşısında alan MKE Ankaragücü, sonraki maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0'la geçti. Geçen hafta Ankara derbisinde 'yle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 12 maçta 9 puan alan MKE Ankaragücü, 19. sırada bulunuyor.

SON GALİBİYET YAKLAŞIK 10 YIL ÖNCE

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 10 yıldır yenemiyor.

Rakibini son olarak 13 Şubat 2011'de Ankara'da 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 resmi maçta 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

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