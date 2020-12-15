Ankaragücü - Hatayspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de corona virüsü salgını sebebiyle 6. haftada ertelenen maçta Ankaragücü ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Başkent ekibi önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Sarlija ve Paintsil kaydetti.

Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET!

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, puanını 8'e çıkardı ve ligdeki 2. galibiyetini aldı. Ankara ekibinin ligdeki ilk galibiyeti de 3 gün önce gelmişti. Hatayspor ise 18 puanla 8. sırada kaldı.

Ankaragücü, Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Hatay ekibi ise aynı haftada Göztepe'ye konuk olacak.