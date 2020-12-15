Haberler MKE Ankaragücü Ankaragücü - Hatayspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 6. haftasında corona virüsü (koronavirüs) vakaları nedeniyle - karşılaşması ertelenmişti. Erteleme maçında iki takım Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Ankaragücü önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

MKE Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 15:59 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 18:24
Ankaragücü - Hatayspor 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de corona virüsü salgını sebebiyle 6. haftada ertelenen maçta ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan galip ayrılan Başkent ekibi önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Sarlija ve Paintsil kaydetti.

Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET!
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, puanını 8'e çıkardı ve ligdeki 2. galibiyetini aldı. ekibinin ligdeki ilk galibiyeti de 3 gün önce gelmişti. Hatayspor ise 18 puanla 8. sırada kaldı.

Ankaragücü, Süper Lig'in 13. haftasında Ankara derbisinde 'ne konuk olacak. ekibi ise aynı haftada 'ye konuk olacak.

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