Fuat Çapa: Eylül ayı kritik - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler MKE Ankaragücü Fuat Çapa: Eylül ayı kritik

: Eylül ayı kritik

Fuat Çapa: Eylül ayı kritik

Çapa, yasağı kalkana kadar ligde en az hasarı almak istediklerini söyledi.

Çapa, yasağı kalkana kadar ligde en az hasarı almak istediklerini söyledi. Çapa, "11 Eylül'de ligler başlıyor, çok uzun bir zamanımız yok. Gelecek ay yasağı kaldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
  1. 16.8.2020
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