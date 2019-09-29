MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği Ankara derbisinde gülen taraf ev sahibi MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Candeias (KK) ve İlhan Parlak'tan gelirken Gençlerbirliği'nin golü Ankaragücü kalecisi Korcan'ın kendi kalesine attığı golden geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında son çizgide topla buluşan Ahmet Oğuz'un altıpas içine gönderdiği meşin yuvarlak MKE Ankaragücü oyuncularının anlaşmazlığı nedeniyle Sessegnon'un önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta araya giren Kitsiou'ya çarpan top üstten dışarı çıktı.

9. dakikada Sedat Ağçay'ın uzun pasında topla buluşan Orgill topu biraz sürdükten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Pinto ile Ahmet Oğuz'un mücadelesinde Portekizli oyuncunun yerde kalması sonrasında hakemin düdük çalmaması nedeniyle MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin tepki gösterdi. Saha içine kadar giren Metin Diyadin hakemin gösterdiği kırmızı kartla tribüne çıkmak zorunda kaldı.

34. dakikada Polomat sol kanattan getirdiği topu arka direkteki Sio'ya aktardı. Bu futbolcunun altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda Pazdan topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Sio-Ayite paslaşmasında son olarak topla buluşan Ayite ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'ın ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

51'inci dakikada Pinto sol kanattan topu taşıdı, ceza sahası içerisindeki İlhan Parlak'ı gördü. İlhan'ın şutu kaleci Sertaç'ın kontrolünde kale direğinin solundan dışarı çıktı.

56'ncı dakikada ceza sahası içinde İlhan'ın şutu kaleci Ertaç'tan sekti ve Pazdan topu önünde buldu, vuruşunda kaleciden seken topu Candeias kendi kalesine attı: 1-0.

60'ıncı dakikada Hasan Kaya'nın sağ kanattan verdiği pasta topla buluşan Faty şutunu çekti. Kaleci Ertaç topu şutu çıkardı.

68'inci dakikada Hasan'ın pasında topla buluşan Kitsiou topu içeri çevirdi. Topla buluşan Orgill kaleciyi geçemedi fakat seken topu İlhan Parlak düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

75'inci dakikada Toure'nin şutunda defansa çarpan top önce direğe sonra kaleci Korcan'a çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.