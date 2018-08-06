MKE Ankaragücü'nde ayrılık
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde altyapıdan yetişen futbolcu Enes Kubat ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Enes Kubat ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona erdirildiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca, "Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- 6.8.2018 19:11
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
MKE Ankaragücü'nde ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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