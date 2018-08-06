Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Enes Kubat ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona erdirildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, "Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.