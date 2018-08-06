MKE Ankaragücü'nde ayrılık – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'nde ayrılık

    MKE Ankaragücü'nde ayrılık

    takımlarından 'nde altyapıdan yetişen futbolcu ile yollar ayrıldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona erdirildiği açıklandı.

    Açıklamada ayrıca, "Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    1. 6.8.2018 19:11
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