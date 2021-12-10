Alsancak’ta gala

Türk, futbolunun ve İzmir'in önemli statlarından Alsancak Stadı, yeniden yapıldıktan sonra ligde bugünkü Altay-Hatay maçıyla yaklaşık 7,5 yıl sonra tekrar hizmete girecek. 2015'te yıkılan ve tekrar yapılan stadın açılışı, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli'nin ismi verilen stat, 27 Mayıs 2014'te 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatay maçından sonra kapattığı kapılarını, bugün Altay- Hatay maçıyla tekrar açacak. Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz maçına ev sahipliği yapan Alsancak Stadı'nda Süper Lig'in ilk golünü, İzmirsporlu Özcan Altuğ 21 Şubat 1959'da kaydetti.

YATIRIM BEDELİ 101 MİLYON LİRA

Toplam 101 milyon lira yatırım bedelli statta önceki halinden farklı olarak 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor. Statta, 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra ofisler de bulunuyor.