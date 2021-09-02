Montella dönemi!

Süper Lig'in ilk 3 haftasında kazanamayan Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. İddialı bir kadro kuran mavi-şimşekler, teknik direktör arayışında dünyaca ünlü bir isme rotasını çevirip Vincenzo Montella'da karar kıldı. Demirspor, futbol gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından önceki gün Adana'ya gelen 47 yaşındaki İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşmeyi imzalandı. Başkan Murat Sancak, "Ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Bizim kadromuzu beğendi" açıklamasını yaptı.

BALOTELLI İLE SORUN YOK

Başkan Sancak, Konya maçında oyundan alındıktan sonra tepkisini kulübede arkadaşını yumruklayarak gösteren Balotelli hakkında da açıklamalarda bulundu. Ajansspor'a konuşan Sancak, "Balotelli'nin Montella'dan haberi yoktu. Takımda devam edecek. Hiçbir sorunumuz yok" dedi. Montella, en son Fiorentina'yı çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, Catania, Roma, Milan, Sampdoria ve Sevilla gibi takımların da hocalığını yapmıştı.