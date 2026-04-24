Leipzig-Union Berlin maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun final virajına girilirken RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi vizesini perçinlemek adına sahaya çıkıyor. Sahasında oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Ole Werner'in öğrencileri, hücumda Nusa ve Romulo gibi formda silahlarıyla rakip savunmayı zorlamaya çalışacak. Leipzig, ligin en çok gol atan ekiplerinden biri olarak maça baskılı başlayıp skoru erken bulmayı planlıyor. Konuk ekip Union Berlin ise 32 puanla görece güvenli bir bölgede olsa da, son 7 maçındaki 5 mağlubiyetle istikrar yakalamakta zorlandı. Teknik direktör Marie-Louise Eta yönetimindeki başkent ekibi, disiplinli savunması ve kontrataklarıyla biliniyor. İşte Leipzig-Union Berlin maçının detayları!

Leipzig-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 31. haftasındaki dev Leipzig-Union Berlin randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

Leipzig-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig-Union Berlin maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leipzig-Union Berlin MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Rothe; Burke, Ansah; Ilic