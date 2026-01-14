Köln-Bayern Münih CANLI YAYIN | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bundesliga’nın 17. haftasında lider Bayern Münih, 44 puanla zirvedeki yerini korumak için Köln deplasmanına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Wolfsburg’u 8-1 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Vincent Kompany’nin öğrencileri, yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmayı hedefliyor. 17 puanla 11. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta Heidenheim ile 2-2 berabere kalan Lukas Kwasniok’un Köln’ü ise, güçlü rakibi karşısında direniş göstererek puan koparmak niyetinde. İşte Köln-Bayern Münih maçı tüm detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 12:52
Köln-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da ilk yarının son düzlüğüne girilirken Bayern Münih, oynadığı futbolla rakiplerine korku salmaya devam ediyor. Ancak Bavyera ekibi bu maça oldukça uzun bir sakatlık listesiyle geliyor; orta sahanın dinamosu Joshua Kimmich, süper star Jamal Musiala sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Buna rağmen ligde 20 gol barajına dayanan Harry Kane'in formu, Bayern'i her şartta favori kılıyor. Ev sahibi Köln tarafında ise teknik direktör Kwasniok, Bayern'in Wolfsburg karşısındaki 8 gollü performansını analiz ederek daha kompakt bir savunma kurgusuyla sahada olacak. Köln'ün en büyük gol umudu ise bu sezon 8 golle takımı sırtlayan Jakub Kaminski. İşte Köln-Bayern Münih maçının detayları...

Köln-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln-Bayern Münih maçı, 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Cologne Stadium'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Köln-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Köln-Bayern Münih MUHTEMEL 11'LER

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Krauss, Simpson-Pusey; Thielmann, Huseinbasic, Johannesson, Castro-Montes; Schenten, Ache, Kaminski

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

