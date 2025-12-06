CANLI SKOR ANA SAYFA
Köln-St. Pauli maçı hakkında: Kanalı, saati ve canlı yayın bilgileri!

Bundesliga'nın 13. haftasında Köln, evinde St. Pauli'yi konuk edecek. 15 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, 8. sıraya sıçrama şansını geri tepmek istemiyor. St. Puali ise bu sezon henüz umduğunu bulamayarrak 17. sıraya yerleşti. Düşme hattında yer alan Alexander Blessin'in öğrencileri, 9 maçlık mağlubiyet serisini deplasmanda yıkmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve detayları merak ediliyor. İşte Köln-St. Pauli maçı ayrıntıları...

Köln-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 13. hafta başladı. Köln, Cologne Stadium'da St. Pauli'yi ağırlayacak. 3 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde dindirmek isteyen Lukas Kwasniok'un ekibi, son galibiyetini 9. haftada, Hamburg'a karşı evinde, 4-1'lik skorla almıştı. St. Pauli ise 9 maçtır aldığı mağlubiyetlerinin ardından puan kazanma umuduyla sahaya çıkacak. İşte Köln-St. Pauli maçının detayları...

Köln-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln-St. Pauli maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Cologne Stadium'daki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Köln-St. Pauli MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln-St. Pauli maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

