Köln-St. Pauli maçı hakkında: Kanalı, saati ve canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Köln-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 13. hafta başladı. Köln, Cologne Stadium'da St. Pauli'yi ağırlayacak. 3 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde dindirmek isteyen Lukas Kwasniok'un ekibi, son galibiyetini 9. haftada, Hamburg'a karşı evinde, 4-1'lik skorla almıştı. St. Pauli ise 9 maçtır aldığı mağlubiyetlerinin ardından puan kazanma umuduyla sahaya çıkacak. İşte Köln-St. Pauli maçının detayları...

Köln-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln-St. Pauli maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Cologne Stadium'daki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Köln-St. Pauli MAÇI HANGİ KANALDA?

Köln-St. Pauli maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.